كورونا في 24 ساعة| 993 إصابة و5 علامات تحذيرية وسر السلالة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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