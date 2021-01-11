حدث ليلاً| بيان كورونا ليوم الأحد وتفاصيل فشل مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.

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"المرور" تغلق طرق الإسكندرية والعلمين الصحراويين ومحور الضبعة بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إغلاق طرق الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي ومحور الضبعة أمام حركة المرور لوجود شبورة.

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وفاة رئيس تمريض العزل الصحي بمدينة بلطيم

توفيت "صباح مصطفى" رئيسة تمريض مستشفى بلطيم للعزل الصحي، متاثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى.

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"وصلت لحارة سد".. أديب معلقًا على فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

علق الإعلامي عمرو أديب، علي إعلان السودان فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.

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فشل مفاوضات سد النهضة وسط رفض مصري إثيوبي لمقترح سوداني.. ماذا حدث؟

وصلت مفاوضات سد النهضة، الأحد، إلى طريق مسدود، بعد أن فشل وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول السد الإثيوبي المثير للجدل.

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استشاري أوبئة بالصحة العالمية: كورونا أصبح ذكيًا ويتخفى من اختبارات "PCR"

علق الدكتور أمجد الخولي إستشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا.

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قرقاش: اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف الخليجي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف وهو يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الخليجية.

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البيت الأبيض: تنكيس الأعلام فوق مبان الحكومة لتكريم ضابطين قُتلا باقتحام الكونجرس

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس العلم الذي يرفرف فوق البيت الأبيض لتكريم ضابطي شرطة الكونجرس براين سيكنيك وهوارد ليبينجود، اللذان كانا في الخدمة عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب المبنى، الأربعاء الماضي.

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كيف تسببت أحداث الكونجرس في القطيعة بين ترامب ونائبه الوفي؟

كرست أحداث الكابيتول القطيعة بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونائبه الوفي مايك بنس، الذي يستعد لحضور حفل تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة وتسهيل انتقال السلطة بين الإدارتين.

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"الكونجرس" يحث بنس على إعلان ترامب غير قادر على أداء مهامه

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "نانسي بيلوسي"، إن الكونجرس يدرس قرارا هذا الأسبوع يحث مايكل بنس ‏ نائب رئيس الولايات المتحدة، على إعلان دونالد ترامب غير قادر على أداء مهامه، وفق سكاي نيوز.

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كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 451 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 69114.

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