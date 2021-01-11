شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير بالوعات الأمطار بنفق كوبري عباس وبدء رصف طريق الأبراج في الباويطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بحملة تطهير لبالوعات الأمطار بنفق كوبرى عباس، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحى والصرف الصحي.

وبدأت أعمال رصف طريق الابراج بمدينة الباويطي مركز الواحات البحرية، وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق وانشاء محاور مرورية جديدة.

وتم البدء في تأسيس وتمهيد طريق الابراج المعروف «بطرق الدائري الأوسط» بمدينة الباويطي، حيث تم وضع مواسير قطر 4 بوصة تمهيداً لمرور كابلات الانارة بداخلها.

وتم وضع طبقة من سن الدقشوم بطول 2 كم وبعرض 8 متر«طريق مزدوج».

ويعد هذا الطريق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في اطار تنفيذ خطة الدولة، لتخفيف الزحام وسط المدينة وانشاء محاور جديدة ولربط الحركة المرورية بين الطريق الدائري ومدينة الباويطي وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.