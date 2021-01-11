شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهي تقدم الشيشة شمال الجيزة وحملة نظافة في منشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية في الجيزة، الأحد، بعمل حملة لازالة الاشغالات الثابتة والمتحركة ومتابعة المقاهى التي تقدم الشيشة للمواطنين بشوارع الاقصر والبصراوى والعروبة وامتداد البصراوى وبنى محمد.

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد ٧ شيشة وعدد ٧٠ كرسى وبعض الاستاندات تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن استمرار حملات الاشغالات، وتحت اشراف ومتابعة اشرف بكر، رئيس حى شمال الجيزة.

وفي مركز ومدينه منشاه القناطر، قامت حملة لاعمال النظافه ورفع المخلفات من كل قرى المركز والانتهاء من أعمال وضع الطبقه الاولى من الاسفلت بمدخل جزايه واستكمال أعمال التدبيش ترعه فهمى من قبل الرى وفض سويقه مناشي البلد واستكمال أعمال الصرف الجديده بحوض القطاوى بالجلاتمه ومناشي البلد وفرد الدقشوم بطريق ابو غالب.