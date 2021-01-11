شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتحديثات نظام العمل بالمراكز التكنولوجية في أحياء الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الأحد، بديوان عام المحافظة ورشة عمل لتحديثات نظام العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء الجيزة.

جاء ذلك بحضور ممثل عن وزارة التخطيط ومدير المركز التكنولوجي – مدير الادارة الهندسية – مشرفي النظام – مدير إدارة التنظيم بأحياء جنوب الجيزة – الدقي – الوراق – بولاق الدكرور – الهرم.

وذلك لمناقشة تحديثات نظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وكذلك حل المشكلات المعروضة من السادة مديري المراكز التكنولوجية بالأحياء، مما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المراكز التكنولوجية وتدريب كافة العاملين على المنظومة.