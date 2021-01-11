شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تغلق 5 طرق ومحاور رئيسية بسبب الشبورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إغلاق طرق الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي ومحور الضبعة أمام حركة المرور لوجود شبورة.
وأعلنت الإدارة إغلاق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس؛ وكذلك غلق طريق السويس أمام حركة المرور لوجود شبورة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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