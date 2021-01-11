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حملات ليلية وغلق المحلات والكافيهات المخالفة في دسوق

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق عددا من الحملات الليلية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق.

بدأت الحملات برفع وإزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا إشغال، وتم رفع إشغالات المقاهى على الكورنيش لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى.

وشهدت مدينة دسوق حملات على المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والجزارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وتمكنت الحملة من غلق محلين مخالفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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