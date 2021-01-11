شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية وغلق المحلات والكافيهات المخالفة في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق عددا من الحملات الليلية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق.

بدأت الحملات برفع وإزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا إشغال، وتم رفع إشغالات المقاهى على الكورنيش لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى.

وشهدت مدينة دسوق حملات على المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والجزارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وتمكنت الحملة من غلق محلين مخالفين.