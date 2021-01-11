شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع الصرف الصحي في بولاق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الأحد، بتفقد مشروع الصرف الصحي بشارع العمدة بحي بولاق الدكرور، يرافقها عبدالله نور، رئيس الحي.

ووجهت نائب المحافظ بتذليل كافة المعوقات والإسراع من الانتهاء من المشروع حتى تتحقق الاستفادة القصوى للمواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلات الصرف الصحي وخفض الضغط على الشبكة الحالية.

وتفقدت نائب المحافظ المرحلة الأخيرة من مساكن عشش السودان بحي الدقي، وتابعت عمل شركات المرافق لسرعة الانتهاء من المشروع، يرافقها اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الحي.