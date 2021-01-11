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الرياض 18 ومدريد 03.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين

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كريمة حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 11 يناير .

وتشير توقعات درجات الحرارة في الدوحة والكويت والمنامة 21 ، وصنعاء وطرابلس وبغداد 20 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 19 ، 24 على التوالي .

وفي بكين العظمى 02 والصغرى 10- و مونتريال 02- ، 04- درجة مئوية .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    149,792

  • تعافي

    118,900

  • وفيات

    8,197

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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