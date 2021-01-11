شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض 18 ومدريد 03.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 11 يناير .

وتشير توقعات درجات الحرارة في الدوحة والكويت والمنامة 21 ، وصنعاء وطرابلس وبغداد 20 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 19 ، 24 على التوالي .

وفي بكين العظمى 02 والصغرى 10- و مونتريال 02- ، 04- درجة مئوية .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .