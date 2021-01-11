شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: لا يوجد عجز فى الأكسجين بمستشفى الجامعة المخصصة للعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إنه لا يوجد عجز فى الأكسجين على مستوى المستشفى الجامعى المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة تقدم أقصى ما يمكن فى سبيل مواجهة أزمة كورونا سواء الأكسجين أو المستلزمات الطبية والأدوات وتوفير برتوكولات العلاج.

وحول نسبة الاشغالات فى المستشفى، قال الدكتور عثمان شعلان فى تصريح لـ" الخليج 365"، إن نسبة الاشغالات فى الرعاية المركزة متغيرة وغير ثابتة نظرا لخروج حالات بصورة دورية ودخول حالات آخرى، لافتا إلى أنه تم تخصيص مستشفى لعزل الأطفال تضم 13 سرير عناية مركزة أطفال وتم استقبال بعض الحالات خلال الأيام الماضية وتماثلت للتعافى وخرجت من المستشفى.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اعتمد عدد من القرارات بشأن مشاركة المستشفيات الجامعية فى مواجهة جائحة كورونا حيث قرر:-

1-إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفى جامعى بسعة استيعابية 2377 سريرا بالأقسام الداخلية بالإضافة إلى 523 سريرا للرعاية المركزة و418 جهاز تنفس صناعى على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج.

2- التأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال.

3- التأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل.

4- اعتماد البرتوكول العلاجى الذى أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

5- التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازى استهلاك شهرين مقدما.

6- استمرار المستشفيات الجامعية فى القيام بدورها فى استقبال حالات قوائم الانتظار.

7- التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.