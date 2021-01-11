شكرا لقرائتكم خبر عن يصل لـ6480 جنيها.. اعرف الأوراق اللازمة لصرف معاش إصابة كورونا لأسر شهداء الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن الأوراق اللازمة لحصول أسر شهداء الفرق الطبية جراء الإصابة لفيروس كورونا المستجد، على معاش إصابة العمل، بعد صدور قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية فى 30 مايو 2020، والذى يتفق مع الأمراض المهنية وإصابات العمل طبقاً لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

وتتضمن تلك الأوراق:

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل، ويقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاعتماده.

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا.

4- تقرير طبى مفصل من المستشفى المتوفى بها الطبيب.

5- المسحة، وفى حالة عدم وجود المحسة يكتفى بالأشعة المقطعية على الرئتين، مٌثبت فيها الالتهاب الرئوى.

6- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل.

7- يسلم الملف للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة إصابية.

8- يرسل الملف كاملا لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل .

ووفق ما تم إعلانه من قبل نقابة الأطباء، فأن الحد الأقصي لمعاش إصابة العمل لشهداء عام 2020 - هو ( 5600 جنيه)، والحد الأقصي لشهداء عام 2021 هو ( 6480 جنيها)، ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصي التأمينى كان فى 2020 أى ( 7000جنيه )، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، و لكن الحد الأقصي التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيها.