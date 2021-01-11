شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الدكتور إسحاق عبدالعال: «فقدنا قامة علمية وأخلاقية كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور إسحاق عبدالعال، أستاذ الجراحة العامة والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الأزهر ومدير عام المستشفيات بجامعة الأزهر سابقا.

وقال الوزير في بيان النعي: «أسأل الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان».

وأضاف: «فقدنا قامة علمية وأخلاقية معا، رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه الليلة خير لياليه وأسكنه فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».