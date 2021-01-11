القاهرة 24 ودمنهور 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 24 درجة مئوية ، كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها أسوان وإدفو ، وليلاً فإن أقل الدرجات في نخل حيث تسجل 05 درجات مئوية.

محمد يوسف

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