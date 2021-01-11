شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 24 ودمنهور 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.
وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 24 درجة مئوية ، كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها أسوان وإدفو ، وليلاً فإن أقل الدرجات في نخل حيث تسجل 05 درجات مئوية.
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :
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الوضع في مصر
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اصابات
149,792
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تعافي
118,900
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وفيات
8,197