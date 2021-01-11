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القاهرة 24 ودمنهور 23.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

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كريمة حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 24 درجة مئوية ، كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها أسوان وإدفو ، وليلاً فإن أقل الدرجات في نخل حيث تسجل 05 درجات مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    149,792

  • تعافي

    118,900

  • وفيات

    8,197

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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