شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة ورياح وأتربة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب الاثنين والثلاثاء، أما الأربعاء فلا وجود للشبورة وهناك رياح مثيرة للرمال والأتربة، كما تشهد البلاد ارتفاع بدرجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة الثلاثاء 26 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافيء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( 30% تقريباً ) على حلايب وشلاتين .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 15»، الإسكندرية «23– 13»، قنا «28- 11»، الأقصر «29– 12»، أسوان «30 – 12».

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 17»، الوجه البحرى «26 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 16»، شمال الصعيد «27 – 14»، جنوب الصعيد «30 – 14» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الأربعاء أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

أما الشبورة المائية فلا وجود لها الأربعاء وهناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( 50 % ) يصاحبها نشاط للرياح .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 14»، الوجه البحرى «24 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28 – 16»، شمال الصعيد «27 – 10»، جنوب الصعيد «29 – 11» درجة مئوية .