شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بزيادة الاستثمارات المخصصة للبنية التكنولوجية بالصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بأن تضع السياسة المالية فى الاعتبار ضرورة الاهتمام بزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التكنولوجية فى قطاعى الصحة والتعليم بنوعيه قبل الجامعى والجامعى كسبيل لا غنى عنه لتحقيق التنمية البشرية.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت مدى الحاجة إلى تقوية قدرة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة متطلبات القطاع الصحى وبالأخص فى مجال استخدام الوسائل التكنولوجية فى التعرف على الحالات المرضية وتشخيصها وتجميع البيانات الطبية والوقوف على آليات تتبع منع انتشار الأمراض والقيام بحملات التوعية الطبية الكترونيا.

وأضافت اللجنة أنه على الرغم من المجهودات المبذولة فى مجال استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى إلا أن ظهور الجائحة وما ترتب عليه من تعطل عملية الدراسة لوقت محدد أظهرت مدى الحاجة إلى تبنى مفاهيم جديدة فى نظام التعليم عن بعد والتوسع فى استخدام نظام الذكاء الاصطناعى وتبنى التكنولوجيا الحديثة في تقليل تكلفة العملية التعليمية.