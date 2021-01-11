شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تكشف إصابتك بكورونا دون معرفتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، وجود عدد من العلامات التى تدل على الإصابة بفيروس كورونا قد يغفلها المصاب ولا يعرف إصابته بالفيروس من عدمه.

ويستعرض ”الخليج 365” فى انفوجراف الأعراض الخفية للإصابة بكورونا لتفادى المصاعفات الخطرة للفيروس .

1- ظهور أعراض ضيق التنفس.

2- ارتفاع درجة الحرارة.

3- الكحة.

4- تكسير بالجسم.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب الاتصال بالخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما تكون أعراض كورونا.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.