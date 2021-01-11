شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مشروعا قوميا للحكومة خلال العام المالى الجارى بتكلفة 164 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الدولة حجم استثمارات لتنفيذ 25 مشروعا قوميا كبيرا بحوالى 164 مليار جنيه فى عام 20/2021، لتكون لها تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، ومن ضمنها المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بحجم استثمارات 21 مليار جنيه ومشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه.

إلى جانب مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه ومشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه ومشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه، إلى جانب مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه، علاوة على مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي، فيهدف إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمه للمواطنين فى 26 محافظة، لإنشاء حوالى 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى خلال عام 20/21 .

وعن مشروع تنمية محور قناة السويس فإن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستى عالمى فى محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية فى تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضى الواقعة فى منطقة القناة، فأنه مستهدف خلال عام 20/21 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18.8 مليار جنيه.

وعن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم، بجانب مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذى يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين.

وعن مشروع تطوير المناطق العشوائية فإنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات، وأن عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.

وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة فيتمثل فى إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث، إلى جانب تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطيه وطاقة الرياح فى الغردقة والزعفرانة وكوم أمبو وخليج السويس، وذلك لمجابهه الطلب المتزايد على الطاقة وتلبية خطة التنمية.

وعن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 20/2021 تتضمن مشروع التوسع فى إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والذى يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للشباب فى كافة المحافظات، بما يعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز دور التنمية الصناعية فى النمو الصناعى.

ويستهدف مشروع مدن الجيل الرابع زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.

أما فيما يخص مشروع التأمين الصحى الشامل فانه يهدف إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية فى كافة مستوياتها فى جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمين الصحى الشامل، موضحًا أن عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 65 منشآة.