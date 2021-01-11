​​كيف أنقذت "الزراعة" موسم تصدير الموالح إلى الصين؟ رئيس "الحجر الزراعي" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ظهرت خلال الـ72 ساعة الماضية أزمة تهدد التبادل التجاري بين مصر والصين على خلفية اتخاذ الأخيرة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا؛ ما نتج عنه عدم الإفراج عن الشحنات المصدرة من مصر في توقيت قاتل من الموسم وبخسائر فادحة للمصدرين.

وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تلقيه اتصالات مكثفة من عدد من المصدرين تفيد عدم إفراج الصين عن شحنات الموالح التي تم تصديرها منذ أسبوع؛ حيث انطلق الموسم في شهر ديسمبر الماضي، وأرسلت مصر قائمة بمحطات التصدير ولم تعترض الصين عليها.

وقال العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، إن الموسم انطلق في أوائل شهر ديسمبر الماضي والرحلة المحملة بالمحاصيل تستغرق ما يقرب من 22 يومًا؛ مما يعني وصول الشحنات الأسبوع الماضي وحجزها بالموانئ الصينية، مشيرًا إلى أن الصين واحدة من الدول التي تستورد الموالح المصرية؛ حيث تستقبل 220 ألف طن سنويًّا، بما يعادل 15% من إجمالي صادرات الموالح.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن المصدرين تقدموا بطلبات تفيد حجز بكين شحناتهم وعدم اعتماد القائمة الذي قُمنا بإرسلها، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي المصري تواصل مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين؛ لمعرفة أسباب عدم الإفراج عن الشحنات المصدرة.

وأوضح العطار أن الجانب الصيني اعتمد شروطًا حجرية جديدة تحسبًا لفيروس كورونا، مستندًا إلى تقرير لمنظمتَي الفاو ومنظمة wHo التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الجانب الصيني طلب تصوير المحطات والمزارع، ولم يكن تصوير المزارع من ضمن البروتوكول الموقع في 2018، بالإضافة إلى أن ذلك الأمر سوف يستغرق أكثر من 3 أشهر على الأقل؛ مما يعني ضياع الموسم وخسائر للمصدرين.

وتابع رئيس الحجر الزراعي: إننا قمنا بشرح الأمر لمندوب مصر بالصين، بأن هذه الإجراءات تهدد التبادل التجاري بين البلدَين، وأنه لا يجب أن يتم اعتماد اشتراطات جديدة بعد انطلاق الموسم، على أن تتم هذه الاشتراطات من الموسم الجديد.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أنه تم أرسل مذكرة تفيد بكافة الردود الفنية، وأن الطلبات الصينية مخالفة تمامًا للاشتراطات الدولية الخاصة بمنظمة الفاو، مؤكدًا عدم وجود دليل علمي على أن الموالح تنقل فيروس كورونا؛ مما دفع الجانب الصيني إلى الإفراج عن الشحنات وتمرير الموسم الحالي من خلال اعتماد المحطات الحالية، بالإضافة إلى تصوير 3 محطات، وإرسالها لهم للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ولفت العطار إلى أن الثلاثاء المقبل سوف يقوم الحجر الزراعي بالتفتيش على 3 مزارع، مباشر على الهواء عبر الفيديو كونفرانس؛ للتأكد من الجاهزية التامة والالتزام بالشروط الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن الوزارة متمثلة في الحجر الزراعي لا تتقاعس أو تتأخر في حل أية أزمة من أجل الالتزام بالحصص التصديرية؛ بل والسعي لفتح الأسواق الأجنبية أمام الحاصلات الزراعية المختلفة كخطوة أولى، على أن تكون الثانية مضاعفة تلك الصادرات.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول عالميًّا في تصدير الموالح؛ حيث تخطت المليون ونصف المليون طن العام الماضي، محتلة المركز الأول في الصادرات الزراعية المصرية.