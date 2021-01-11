شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة بالعباسية لمدة 8 ساعات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بالعباسية غرب القاهرة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة 10 مساء اليوم الإثنين، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن " المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقى مناطق العباسية و منطقة الجمالية" ، لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء الاثنين وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء .

وأوضحت شركة مياه القاهرة، أن سبب الانقطاع يرجع قيام الجهاز المركزى للتعمير بتطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.