شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترع التى يتم تبطينها وتأهيلها فى محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى، جهودها لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلاً عن تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

ويعتبر مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الرى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبطين كافة الترع المتعبة فى محافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس محمود السعدى المشرف على مشروع تبطين الترع، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، تشارك من خلال الإدارات العامة التابعة لها فى تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل و تبطين الترع فى المحافظة.

وأضاف أن الإدارة العامة لرى شرق المنيا تنفذ أعمال التأهيل والتبطين فى ترعة الدسوت الرئيسيّة، وفرع 4 صفصافة، وفرع الشيخ يوسف، و ترعة السرارية، و مفيض تخفيف المعصرة، و تأهيل ترعة أبو عيسى المرحلة الأولى، و تأهيل ترعة أبو عيسى المرحلة الثانية، و تأهيل ترعة أبو حسيبة المرحلة الأولى، وأما الإدارة العامة لرى غرب المنيا فيتم تنفيذ أعمال التأهيل والتبطين فى ترع "بني عبيد - راحيل - بقرلنك - وصله منتوت - فرع 1 طراف - حسن باشا - الرحمة- ج. طوه - ج. طوخ - الخيارى - الروزمانجى - الثلاثة - زنوبه - الخياري - دمشاو - 1 سرى - 2 سرى - ج. الخياري القبليه - الرى - العكام - على بك - صالح - العريف - متى".