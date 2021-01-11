شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة كورونا الثالثة للإعلامي وائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامى يوسف الحسينى إن الإعلامى وائل الإبراشى أجرى مسحة ثالثة لفيروس كورونا وظهرت نتيجتها إيجابية.
وأضاف خلال حلقة برنامج «التاسعة»، عبر فضائية الأولى المصرية، مساء الأحد، نقلا عن مصدر بالمستشفى الذي يعالج به وائل الإبراشى، أن الإبراشى يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى يوميا، وفى الصباح يتواجد في سرير بدون تنفس صناعى.
وذكر المستشفى أن الإبراشى أجرى حتى الآن 3 مسحات، الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية، وأن ذلك يعنى تواجده بالمستشفى لمدة 5 أيام إضافية لحين تكرار المسحة مرة أخرى.
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