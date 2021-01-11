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إيجابية مسحة كورونا الثالثة للإعلامي وائل الإبراشي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى يوسف الحسينى إن الإعلامى وائل الإبراشى أجرى مسحة ثالثة لفيروس كورونا وظهرت نتيجتها إيجابية.

وأضاف خلال حلقة برنامج «التاسعة»، عبر فضائية الأولى المصرية، مساء الأحد، نقلا عن مصدر بالمستشفى الذي يعالج به وائل الإبراشى، أن الإبراشى يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى يوميا، وفى الصباح يتواجد في سرير بدون تنفس صناعى.

وذكر المستشفى أن الإبراشى أجرى حتى الآن 3 مسحات، الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية، وأن ذلك يعنى تواجده بالمستشفى لمدة 5 أيام إضافية لحين تكرار المسحة مرة أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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