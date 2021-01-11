شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة ينقذ حياة مريض كورونا: «أصيب بانفجار في المعدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد ماجد، مدير المستشفى، في إنقاذ حياة مريض مصاب بفيروس كورونا يعاني من إنفجار في المعدة، فور وصوله المستشفي، حيث دخل المريض يعاني من ألم كبير وتم التشخيص المبدئي أنه انفجار بالزائدة والتهاب بريتوني ولكن بعد التقييم والكشف تبين انها انفجار بالمعدة نتيجة قرحة معدية.

وقام الأطباء فور استقبال المريض وتشخيص حالته بتحضير المريض وانعاشه وتحضيره للعمليات فورا، وقام الاطباء بعمل استكشاف للبطن وبعد الفتح وجد كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض ووجد ثقب كبير بالمعدة قطره ٢ سم في جدار المعدة الامامي تم تنظيف البطن من الصديد.

كما قام الفريق باستكشاف البطن وتم اخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة وغلق الثقب باستخدام جزء منديل البطن وتم غسل الاحشاء والبطن من الداخل بمحلول ملحي ووضع درنقتيين بالبطن وتم غلق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للرعاية المركزة وهو الان بصحة جيدة.

وضم الفريق الطبي كل من: الدكتور أحمد توفيق استشاري الجراحة والدكتور أحمد محمد زاهي اخصائي الجراحة، واطباء التخدير وكلا من الأطباء: هيثم صبري محمود، وشريف مصطفى عبدالله، ومروة علاء الدين محمد.