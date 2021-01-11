شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: قبتا العتريس والعيدروس بواجهة مسجد السيدة زينب في عداد الآثار الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار أنه في إطار حرص الدولة ممثلة في الوزارة على الحفاظ على تراث مصر الحضاري، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تسجيل قبتي العتريس والعيدروس بواجهة مسجد السيدة زينب بالقاهرة في عداد الآثار الإسلامية.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تسجيل القبتين لطرازهما المعماري الفريد والمتبع في إقامة الأضرحة المفتوحة المزدوجة. وقد أمر بإنشائهما الأمير عبدالرحمن كتخدا ضمن عمارته للجامع عام ١١٧٣هـ / ١٧٧٤م، حيث كانت قبورهم عبارة عن شواهد قبور فقط وتم تجديد المسجد والقباب في عهد الخديوي سعيد عام ١٢٧٦ هجرية طبقا للنص الكتابي على واجهة القبتين.

وأشار إلى أن العتريس هو السيد محمد القرشي المعروف بالعتريس ابن السيد عز الدين أبي المجد عبدالعزيز القرشي ابن السيد قريش بن محمد الناجي بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين، وكان معيداً بالمشهد الزينبى، وقد توفي في أواخر القرن السابع الهجري.

أما العيدروس فهو أبوالمراحم وجيه الدين عبدالرحمن العيدروس التريمي ابن السيد مصطفى بن شيخ بن على زين العابدين بن عبدالله بن شيخ بن القطب سيد عبدالله العيدروس بن أبي بكر السكران بن الإمام الشيخ عبدالرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن على بن علوي بن محمد بن عيسى النقيب بن محمد ابن السيد على العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر ابن على زين العابدين بن الإمام أبي عبدالله الحسين –رضى الله عنهم-من تريم من بلاد اليمن، وكان أحد الأعلام الأفاضل.