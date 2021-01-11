شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 55.. «أطباء الدقهلية» تعلن وفاة الدكتور محمد البيلي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء الدقهلية، الأحد، وفاة الدكتور الشاب محمد البيلي، إخصائي أمراض القلب بمستشفى دكرنس العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ليصبح الشهيد 55 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

ونعت النقابة الطبيب في بيان رسمى قالت فيه: «نتقدم بخالص العزاء في وفاة الطبيب الشاب الدكتور محمد البيلى أخصائي أمراض القلب في مستشفي دكرنس العام غفر الله له وأدخله فسيح جناته وجعله من أصحاب الفردوس الأعلى».

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، لـ«المصرى اليوم»: «الطبيب توفي بعزل مستشفي صدر المنصورة بعد معاناة مع المرض نتيجة الإصابه بفيروس كورونا المستجد، وتم ضم اسم الطبيب لقائمة الشرف لأطباء الواجب الوطنى، والتى أعلنت عنها النقابة لتخليد أسماء شهداء الكورونا من أطباء الدقهلية، ليصل عدد المقيدين بها منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020 إلى الآن 55 طبيبا».