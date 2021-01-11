شكرا لقرائتكم خبر عن مدخل استاد القاهرة الدولى يتزين لاستقبال فاعليات كأس العالم لكرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مداخل استاد القاهرة الدولى أعمال إضاءة حديثة وتطوير شملت محيط الاستاد بالكامل، وذلك استعداداً لفاعليات كأس العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، حيث حرصت أجهزة محافظة القاهرة على تجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق فى محيط إستاد القاهرة بمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وشهد محيط استاد القاهرة تزيين للحدائق بالزهور وكذلك الإنارة، كما تم تثبيت الأعلام المصرية، وإنارة الأعمدة بشكل جمالى، بالإضافة إلى تثبيت لافتات البطولة بطول سور استاد القاهرة ولافتات ترحيب بالحدائق الخاصة بالشوارع، بالإضافة إلى تجميل مدخل الاستاد.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن بطولة العالم لكرة اليد ستقام فى موعدها، خاصة وأنه حال تأجيل البطولة سيتم سحب تنظيمها من مصر، مؤكدا أنه لا يوجد أى دول تقدمت باعتذار عن المشاركة حتى أن روسيا ستشارك فى المونديال دون العلم الخاص بها ، بالإضافة إلى حضور توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية فى نهائى المونديال .

وأشار صبحى خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورت 2 أن جماهير البطولة ستكون 4 آلاف من أصل 17 ألف ، أى أن النسبة ستكون 30 % من سعة الصالات التى ستستضيف البطولة ، و التى تم تجهيزها فى عامان وهو ما يٌعد انجاز كبير، وعن الإجراءات الاحترازية قال وزير الرياضة أن كل اللاعبين و الجاليات سيطبق عليها نظام الفقاعة ، بدءا من هبوط الطائرة حتى خروجهم من المطار للعودة الى بلادهم ، مضيفا أن مونديال اليد هو البطولة التى تجمع منتخبات العالم فى بطولة واحدة حيث يشارك بها 32 منتخب من مختلف دول العالم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، بأربعة صالات وهى ستاد القاهرة، والعاصمة الإدارية ، و برج العرب، و 6 أكتوبر.