شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء رسميا نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل نهاية الشهر الجارى، كاشفا أن المنصة تقدم جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم و كافة الإجراءات.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تقدم 17 خدمة تشمل جميع خدمات وزارة الكهرباء و شركاتها، وهى كالآتى :

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير أسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.