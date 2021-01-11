شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 79.4% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021، والحكومة: 1.35 مليون شكوى للمواطنين تعاملنا معها فى 2020.
رئيس جامعة القاهرة يقيل مدير المستشفيات الجامعية
التعليم تصرف حوافز المعلمين خلال فترة حظر كورونا تصل لـ 1000 جنيه
الحكومة: مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 بدون جماهير
مستشار وزيرة الصحة: الحل الأمثل لأصحاب الامراض المزمنة التوجه للمستشفيات
رئيس الوزراء : الرئيس وجه بتخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة
الخارجية: اخفاق اجتماع سد النهضة بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات
رئيس الوزراء يتابع حصر الثروة العقارية وإنشاء رقم قومى للعقارات
النيابة تأمر بحبس المتهم بالتعدى على والدته وطردها من مسكنها بدسوق
المترو: استخراج محفظة تذاكر إلكترونية مخفضة 50% لمشجعى كأس العالم لكرة اليد
الصحة: 79.4% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
شبورة وضباب وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى السبت
الحكومة: 1.35 مليون شكوى للمواطنين تعاملنا معها فى 2020
التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021