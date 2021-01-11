أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 79.4% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021، والحكومة: 1.35 مليون شكوى للمواطنين تعاملنا معها فى 2020.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع