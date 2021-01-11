شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الخاصة تؤكد اعتماد المصاريف المقررة من وزارة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بدوى علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إن هناك خطأ يصدر من بعض أولياء الأمور، وهو عدم إبلاغ المدرسة بعدم إمكانية سداد القسط وبعدها تأخذ المدرسة الإجراءات اللازمة وبعدها يشتكى أولياء الأمور فى الإعلام.

وتابع علام خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على إن أولياء الأمور يكون لديهم علم بموعد تسديد المصروفات كل عام وهذا يوجد فى لائحة المدارس الخاصة، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك ظروف طارئة تمنع ولى الأمر من دفع المصروفات يمكن له أن يتقدم إلى المدرسة بطلب تأجيل دفع المصروفات وسيتم التأجيل.

وواصل علام قائلا إن المدارس توجد لديها التزامات مادية يجب أن تقوم بسدادها، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تعتمد على المصاريف التى تقررها وزارة التربية والتعليم لأن التعليم الخاص ليس له إعانة.