شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن صرف 55% من مقررات شهر يناير حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات شهر ديسمبر يناير حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر المقبل لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .

ويأتى ذلك فى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر يناير الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.