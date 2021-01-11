شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق: الكذب منهج وأسلوب حياة لكل من يعتنق الفكر الإخوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الكذب والشائعات منهج وأسلوب حياة لدى كل من يعتنق المنهج الإخوانى، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية استطاعت التعامل معهم ومتابعتهم بكل دقة خاصة فيما يتعلق بالكتائب الإلكترونية التابعة لهم من أجل فضح خططها وأهدافهم الرامية إلى تدمير الوطن.

وأضاف "أمين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر المذاع عبر القناة الأولى، أن الهدف الأساسى لجماعة الإخوان الإرهابية هو النيل من الوطن، وتدمير الدولة الوطنية، لذلك هم يعتمدون بشكل أساسى على نشر الشائعات والأكاذيب سواء عبر قنواتهم أو عبر السوشيال ميديا.