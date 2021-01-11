وزير الأوقاف ينعى عميد طب الأزهر الأسبق: فقدنا قامة علمية وأخلاقية كبيرة

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور إسحاق عبد العال أستاذ الجراحة العامة والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الأزهر ومدير عام المستشفيات بجامعة الأزهر سابقا، سائلا الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة ، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية ، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس ، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.

وقال جمعة فى بيان للوزارة:" فقدنا قامة علمية وأخلاقية معا، رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه الليلة خير لياليه وأسكنه فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، في وفاة الدكتور إسحاق عبد العال، عميد الكلية الأسبق، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.