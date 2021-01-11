شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة قراء القرآن الكريم تشكر الرئيس السيسى لتوجيه بعلاج الشيخ السيد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت نقابة محفظي وقراء القران الكريم بجمهورية مصر العربية، عبر صفحتها بكل الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته واهتمامه بالحالة الصحية لعلم من أعلام دولة التلاوة فى مصر والعالم فضيلة الشيخ السيد سعيد، وتكليف مجلس الوزراء بمتابعة حالته الصحية ونقله لمعهد ناصر بالقاهرة لتلقى العلاج.

وقال الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر علاج الشيخ سيد سعيد على نفقة الدولة، بسبب معاناته من مشاكل فى الكلى.

وأكد الشيخ سيد سعيد سلطان قراء القرآن الكريم خلال مداخلة هاتفية، أن مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى اجرى اتصال هاتفيا معه وقال له إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر علاجك على نفقة الدول.

وأضاف سلطان قراء القرآن الكريم، أنه دخل اليوم مستشفى معهد ناصر لإجراء بعض الفحوصات اللازمة، ولكنهم توقفوا اليوم بسبب ارتفاع الضغط، وأعطاه بعض الأدوية حتى يرجع الضغط الدم إلى طبيعته لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.