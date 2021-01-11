يشاهدان بالعين المجردة.. القمر يقترن مع الزهرة قبل شروق شمس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعضو اللجنة القومية للفلك والفضاء وعضو الاتحاد الدولي الفلكي، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والعالم غدًا الاثنين، تتمثل في اقتران القمر مع كوكب الزهرة.

وقال تادرس لـ"الخليج 365"، إن القمر يقترن مع كوكب الزهرة، ويكونا مرئيان بالعين المجردة، في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباحا في اتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة.

ويشهد شهر يناير الجاري، 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم، بدأ أولها أول يناير، باقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، وتنتهي يوم 28 من يناير بنفس الاقتران للمرة الثانية خلال هذا الشهر أيضًا.

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