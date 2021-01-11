رابطة الجامعات الإسلامية تنعى العميد الأسبق لكلية طب الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعت رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وأمانة الدكتور أسامة العبد، الدكتور إسحاق عبد العال العميد الأسبق لكلية الطب بنين بالقاهرة، أحد خبراء الرابطة المخلصين، الذي وافته المنية قبل قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، الأحد، أن الراحل كانت له إسهامات متميزة في كثير من أعمال الرابطة في مصر وفي خارجها، خصوصا في مجال الفقه الطبي الذي تميز فيه، لاسيما وأنه كان -رحمه الله- يجمع بين الدراسة الطبية والدراسة الشرعية في الأزهر الشريف.

وتقدمت الرابطة بكل منسوبيها وخبرائها والعاملين فيها بخالص الدعاء إلى اللهَ سبحانه تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه فراديس الجنان، وأن يُعلي قدره، ويفسح له في قبره، وأن يُنوره له، وأن يُنزل عليه وعلى جميع أمواتنا الضياءَ والنور، والفرحةَ والسرور، من يومنا هذا إلى يوم النشور...

اللهم افرش عليه نورًا من نورك، وبركاتٍ من بركاتك، ورحماتٍ من رحماتك يا حي يا قيوم.