الإسكان: تنفيذ حلول غير تقليدية لتصرفات مياه الأمطار.. و90% نسبة تنفيذ شقق جنة و75% لـ"سكن مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة القاهرة الجديدة شهدت خلال العام المنقضي 2020 طفرة في تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، لا سيما تنفيذ الحلول غير التقليدية لمجابهة مياه الأمطار التى وصلت إلى حد السيول نظراً للتغيرات المناخية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وكذا استكمال أعمال المرافق والكهرباء للعديد من المشروعات بالمدينة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً عن أهم مشروعات مدينة القاهرة الجديدة خلال العام المنقضى 2020، موضحاً أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ أعمال مجابهة زيادة تصرف المياه المعالجة بمحطة أوراسكواليا، وتنفيذ 16 بيارة شحن جوفي لمياه الأمطار في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة لاستيعاب كميات المياه الزائدة، وتطوير عدد من الحدائق، و تطوير 2.1 كم من جزيرة العروبة لاستيعاب تجعمات المطر حولها.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم استكمال تنفيذ عدَّايات نفقية بالطريق الدائري الأوسطي، واستبدال خط التغذية قطر 1400 مم من محطة 3 إلى محطة 4، واستكمال تنفيذ مرافق مشروع سكن مصر، ومرافق مشروع دار مصر " 3"، وJANNA ، ودار مصر 2، واستكمال تنفيذ خط الطرد قطر 1200 مم من محطة رفع جنوب الأكاديمية إلى محطة رفع مركز المدينة، وتنفيذ واختبار خط الطرد قطر 1500مم من محطة المعالجة الثلاثية وحتى منطقة الامتداد، واستكمال تنفيذ مرافق قطع أراضى بيت الوطن والأكثر تميزاً بمنطقة بيت الوطن، ومرافق قطع أراضي الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع الثالث، واستكمال مستندات الطرح والترسية لمشروع شبكات الصرف الصحي المجمع الرئيسي ببيت الوطن بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه.

وأشار غنيم إلى أنه فى مجال التشغيل والصيانة :تم استكمال ورفع كفاءة وعمل ازدواجية لبعض خطوط الطرد، وتنفيذ إصلاحات دورية وصيانة لوحدات توليد الكهرباء لجميع روافع الصرف الصحى ورفع كفاءتها، ومراجعة واستكمال تغطية المطابق علي مستوي المدينة، وإنشاء ألفى بلاعة صرف مطر إضافية على الشبكة العمومية بأماكن الانحدارات المختلفة بالمدينة ليصل العدد إلى 4 آلاف بلاعة، وتشكيل فريق عمل متكامل بجميع التجهيزات اللازمة من معدات وعمالة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وزيادة تأمين المحطات والروافع والمولدات وتجديد عقود التشغيل والصيانة لبعض روافع الصرف الصحي.

وأضاف: بالنسبة لمشروعات الكهرباء" شبكات": تم إطلاق التيار بالعديد من المشروعات بداية من شهر مارس وحتى تاريخه وتسليمها لشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة، وتشمل موزعات التوسعة 1 ، 2، بإجمالى أطوال كابلات 90 ألف م.ط، لخدمة منطقة الجمعيات ومشروع دار مصر، وموزعات C )،(B صالة 2/2، وكابلات التغذية المرتبطة بها بإجمالى أطوال 10 آلاف و 170 م/ط لخدمة منطقة الأندلس والمستثمر، وبإحدى المحطات جهد 66/22 ك.ف، وموزع التوسعة 2 بيت الوطن، وموزع وشبكة كهرباء تمر حنة، وبموزعات وشبكة كهرباء منطقة القرنفل ومركز الخدمات، وإعادة تقييم الأحمال الكهربائية الحالية والمستقبلية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الاتصالات الرئيسية بنظام الألياف الضوئية لمنطقة اللوتس.

وقال: بالنسبة لأعمال الكهرباء بمشروعات "الإسكان": تم إطلاق التيار وتسليم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لشبكة كهرباء مشروع سكن مصر مسلسلات ( 8 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 - ) بإجمالى 143 عمارة، وتنفيذ شبكة الكهرباء لـ 99 عمارة بمشروع دار مصر المرحلة الأولى، وإطلاق التيار وتسليم الأعمال وجارٍ إطلاق التيار فى المتبقى من الشبكة، وإطلاق التيار فى الموزعين (A,B) لتغذية 376 عمارة بالمرحلة الثانية بدار مصر، وتغذية 365 عمارة بمشروع JANNA.

وذكر المهندس أمين غنيم، أنه بالنسبة لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، بلغت نسبة التنفيذ لـ8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع "JANNA" 90%، وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 100 : 150 م2) للوحدة، والمشروع على مساحة 210 أفدنة شاملة الخدمات، و75% نسبة تنفيذ 17304 وحدة ( 721 عمارة) بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من ( 106 : 118 م2) للوحدة، كاملة التشطيب والمرافق بجانب مناطق الخدمات.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه بالنسبة لأعمال الطرق، تم البدء فى مشروع أعمال المرمات وإعادة الشئ لأصله بالتجمع الخامس، والذى يعد المشروع الأول من نوعه، ويهدف إلى إصلاح طوارئ الطرق بسبب (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز) وغيرها، و صيانة الطرق المتهالكة بمرور الزمن أو سوء الاستخدام، واستكمال مشروعات الطرق السابقة في المدينة، ويشمل مرمات مركز الحي الأول - مرمات حي الشويفات وإعادة صب بعض ميادينها - مرمات بعض من شارع التسعين الجنوبي - الاستعداد للأمطار بشارع محطة الصرف بحي الشويفات - بناء حائط حول المحولات - بالوعات صرف الأمطار أمام المحطة، وتطوير المنطقة برؤية تساعد على حل الأزمة بنسبة إنجاز 80%، والجزيرة الوسطي بشارع المعهد الفاصل بين الحيين الرابع و الثالث.