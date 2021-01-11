الأوقاف تهدي إندونيسيا 200 نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أهدت وزارة الأوقاف، الأحد، سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة عدد 200 نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية ، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا،.

كما أهدت الأوقاف، 75 طالبًا أندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.