شكرا لقرائتكم خبر عن مجانًا.. القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عناصر من القوات المسلحة قامت بتوزيع الماسكات الطبية بموقف النقل الجماعي بعبود، ومحطة سكك حديد مصر، ومحطة مترو الشهداء برمسيس، وميدان العتبة وشبرا الخيمة، والحي العاشر بمدينة نصر والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من الميادين الرئيسية.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن والميادين العامة، ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.