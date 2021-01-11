شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. تشميع مقهى ومحاضر لمحال تجارية مخالفة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت الحملة المكبرة التي قادتها شرطة المرافق بأسوان، بالتعاون مع الرقابة الصحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان مواعيد غلق المحال التجارية للحد من إنتشار فيروس كورونا عن غلق وتشميع مقهى وتحرير محاضر ضد عدد من المحال التجارية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق ومباحث قسم اول أسوان، مساء الأحد، حملة مداهمة أمنية إستهدفت أحد المقاهى بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، نظرا لتداولها شيش بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، في بيان، إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق ومباحث قسم أول أسوان، والطب الوقائى، وأسفرت عن غلق وتشميع مقهى بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان بالشمع الأحمربعد تداوله لعدد من الشيش والمعسل، تم على الفور تحريز المضبوطات وتشميع المقهى طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف مدير عام الطب الوقائى، أن الحملة، قامت برفع عدد من الإشغالات لمحال تجارية، لمخالفتها مواعيد الغلق في العاشرة مساء.