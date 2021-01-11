شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: 5 ملايين جنيه لاستئناف أعمال ترميم مسجد المحلي في رشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في الاهتمام بالمساجد الأثرية، حولت وزارة الأوقاف مبلغ 5 ملايين جنيه كدفعة عاجلة من مواردها الذاتية لمديرية أوقاف البحيرة مخصصة لمسجد المحلي برشيد لسرعة استئناف أعمال الصيانة والترميم بالمسجد، تصرف وفق المستندات المقدمة من وزارة الآثار القائمة على أعمال الصيانة والترميم بالمسجد.

في السياق، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع «الآذان الموحد» وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر، أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، أن ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى بلغ 2012 مسجدًا.

وتشمل خطة عام 2021م 2000 مسجد جديد ليصل إجمالي عدد المساجد إلى 4000 مسجد، وجار التنسيق مع محافظة بورسعيد لتشغيل المشروع بمدن المحافظة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.