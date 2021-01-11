شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد في جنازة والدة حسن الرداد: «انهار أثناء تشييع الجثمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتفى الفنان حسن الرداد بتشييع جنازة والدته فادية الرداد، مؤجلا العزاء لوقت لاحق، مكتفيًا بتلقي العزاء من أقاربه وأصدقائه المقربين في منزله، باديًا عليه ملامح الإرهاق الشديد التي تختلط بالحزن على فقدان والدته التي كان مرتبطًا بها كبير، لدرجة أنه اصطحبها معه للإقامة بالقاهرة خلال فترة مرضها التي اشتدت في الفترة الأخيرة حتى وافتها المنية اليوم الأحد.

وحرص حسن الرداد على تقدم المصلين في صلاة الجنازة مستخدما ميكروفون ليقود المؤدين لصلاة الجنازة، فيما فشل في السيطرة على انفعالاته، حيث انهار تمامًا أثناء حمل النعش لوالدته لتشييعها بمثواها الأخير بمقابر عائلة الرداد بعد انتهاء الصلاة عليها بساحة مسجد عمر بن العاص التاريخي بمدينة دمياط، وسط مشاركة كثيفه من أهالي دمياط وأجواء حزينة من المشيعين الذين تقدمهم المنتج محمد السبكي والفنان محمد لطفي والمطرب محمود الليثي والإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم شقيقة إيمي زوجة حسن الرداد التي بدا عليها التأثر الشديد وانهارت عدة مرات مما اضطرها للجلوس في السيارة بحوار نيبال شقيقة حسن الرداد.

وشهدت مراسم الجنازة زحاما شديدا مما اضطر الأمن للتدخل لتسيير الجنازة ومنع المشيعين من الدخول لداخل المدافن أثناء تشييع جثمان المتوفاة لمثواه الأخير، فيما غاب الفنان الكبير سمير غانم لظروف صحية وكذلك زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونعى حسن الرداد على صفحته الشخصية والدته قائلا «مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي، وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يارب (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

ونشر «الرداد» صورة تجمعه بوالدته الراحلة من أمام الكعبة المشرفة.

ونعت دنيا سمير غانم المتوفاة بعبارة (هتوحشينا أوي).

وتعرضت والدة حسن لأزمة صحية خلال الأشهر الماضية، وتم نقلها للمستشفى أكثر من مرة.