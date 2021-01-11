شكرا لقرائتكم خبر عن «العائلة المقدسة».. معرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالميلاد المجيد، يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرضا فنيا بعنوان «العائلة المقدسة»، الثلاثاء المقبل، بمكتبة الحضارة الإسلامية- فرع مكتبة القاهرة الكبرى- بسبيل قايتباي بالقلعة.

تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش «إحياء التراث» التي أطلقها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ العام الماضي، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبدالمحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبدالفتاح .

ويقام على هامش الورشة معرض فني، يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية بتصميمات متنوعة لمشاهد من رحلة العائلة المقدسة للفنانة د. مى السباعى المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة وعدد من طلبة الكليات المتخصصة، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة .