شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يكشف تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل: «حفظ الملف الأقرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن إنهاء أزمة الفنانين رحاب الجمل وباسم سمرة بالاعتذار والصلح أمر يغلق الباب أمام من يحاول تصيد الأخطاء في الوسط الفني.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن «الاتجاه الأقرب سيكون حفظ الشكاوى المقدمة من الطرفين خاصة أنه كان هناك نية صادقة من سمرة والجمل لإغلاق الصفحة تمامًا».

وأكد أنه فوجئ بزيارة باسم سمرة ورحاب الجمل في منزله وتقديم الاعتذار، مشيرًا إلى أنه «عاتبت الطرفين على ما حدث ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على مجلس النقابة غدًا والأقرب حفظ الملف».