شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن صورته بـ«الكاجوال»: «أقاتل تيارات ظلامية.. وليّ 3 أهداف منها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الشيخ خالد الجندي على ظهوره بملابس «كاجوال»، الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وأثارت ضجة بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة «ON»، مساء الأحد، إنه «أخوض معركة منذ فترة مع التيارات الظلامية التي تصادر الدين لحسابها الخاص وأقاتل بشراسة شريحة مجتمع من المجتمعات الخفاشية التي تريد السيطرة على العقل الجمعي في هذا البلد وتبتغي من ذلك إعادة الظلام لعقول الناس بعد السنة السوداء التي اامتطى فيها الإخوان سدة الحكم».
وأضاف: «يرغبون في زرع الضغينة بين المجتمع والدليل على ما أقول ما حدث بعد تهنئة إخوانا الأقباط بأعياد الميلاد الجديد، حيث انطلقت علينا أبواق التخوين والتكفير لمجرد أننا هنأنا إخواننا الاقباط وهم شركائنا في الوطن والمصير»، مشيرًا إلى أن «مجموعة الإسلام السياسي ممثلة في بعض أنصار التيار السلفي المعوج شنت هذا الهجوم»، حسب قوله.
وتعليقًا على اللغط الذي أحدثته الصورة، قال «الجندي»: «هم يريدون الطعن في الرموز حتى لا يبقى هناك رموزًا تحترم في هذا البلد، يريدون التشكيك في كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوي وكل العلماء مش أنا بس.. كل الرموز الثقافية والإعلامية»، على حد قوله.
وحول الهدف من الصورة، قال «الجندي»: «الهدف الأساسي ثلاثة أمور أولها إثبات أنه لا يوجد كهنوت ولا يوجد عندنا ملبس لرجال الدين ولا يوجد ما يسمى رجال دين بل علماء دين وهذه الرسالة التي أٔردت إيصالها، لا تقيسوا ااحترامكم للرجل بملبسه ولا علمه بما يرتديه، الملابس لا يتعلق بها علم وخلق».
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