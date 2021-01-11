شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن صورته بـ«الكاجوال»: «أقاتل تيارات ظلامية.. وليّ 3 أهداف منها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيخ خالد الجندي على ظهوره بملابس «كاجوال»، الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وأثارت ضجة بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة «ON»، مساء الأحد، إنه «أخوض معركة منذ فترة مع التيارات الظلامية التي تصادر الدين لحسابها الخاص وأقاتل بشراسة شريحة مجتمع من المجتمعات الخفاشية التي تريد السيطرة على العقل الجمعي في هذا البلد وتبتغي من ذلك إعادة الظلام لعقول الناس بعد السنة السوداء التي اامتطى فيها الإخوان سدة الحكم».

وأضاف: «يرغبون في زرع الضغينة بين المجتمع والدليل على ما أقول ما حدث بعد تهنئة إخوانا الأقباط بأعياد الميلاد الجديد، حيث انطلقت علينا أبواق التخوين والتكفير لمجرد أننا هنأنا إخواننا الاقباط وهم شركائنا في الوطن والمصير»، مشيرًا إلى أن «مجموعة الإسلام السياسي ممثلة في بعض أنصار التيار السلفي المعوج شنت هذا الهجوم»، حسب قوله.

وتعليقًا على اللغط الذي أحدثته الصورة، قال «الجندي»: «هم يريدون الطعن في الرموز حتى لا يبقى هناك رموزًا تحترم في هذا البلد، يريدون التشكيك في كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوي وكل العلماء مش أنا بس.. كل الرموز الثقافية والإعلامية»، على حد قوله.

وحول الهدف من الصورة، قال «الجندي»: «الهدف الأساسي ثلاثة أمور أولها إثبات أنه لا يوجد كهنوت ولا يوجد عندنا ملبس لرجال الدين ولا يوجد ما يسمى رجال دين بل علماء دين وهذه الرسالة التي أٔردت إيصالها، لا تقيسوا ااحترامكم للرجل بملبسه ولا علمه بما يرتديه، الملابس لا يتعلق بها علم وخلق».