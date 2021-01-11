شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الاحد مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة نقادة، وذلك تنفيذاً لخطة وزارة التموين بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

حضر الافتتاح بحسب بيان، الأحد، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وياسر محمد، رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات الشعبية.

وأكد محافظ قنا انه تم تجهيز المركز على أعلى مستوى حيث تم تزويده بخدمة النداء الآلي لتنظيم عملية دخول المواطنين اثناء تلقى الخدمة موضحا أن المركز يقدم حزمة من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى.

فيما أوضح وكيل وزارة التموين أن التكلفة الإجمالية لتطوير المركز بلغت 900 ألف جنيه يستفيد منه 140 الف مستفيد، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير العديد من المراكز في إطار تنفيذ خطة الوزارة التموين الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المراكز التموينية بمختلف محافظات الجمهورية.