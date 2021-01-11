شكرا لقرائتكم خبر عن "الشكاوى الموحدة": المنظومة أحد مظاهر التطور التى تشهدها البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تعد نقله على صعيد علاقة المواطن بالحكومة وإتاحة سبل ميسرة له تمكنه من التعامل مع كافة جهات الدولة بطريقة ميسرة، وتابع:"المنظومة من المؤشرات التى تدل على التغير الذى حدث فى مصر خلال الفترة الراهنة".

وأضاف "الرفاعى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، والمذاع عبر القناة الأولى، أن المنظومة تعمل على فحص الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص والتفاعل مع المواطنين، مشدداً على أن المنظومة أنشئت للتيسير على المواطنين، وتابع:"نعمل على تعزيز تعامل المواطن مع المنظومة".

وكان مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قال إن قرار الرئيس بإنشاء المنظومة إلكترونياً تهدف إلى التخفيف على المواطنين، والاستجابة لمطالبهم والتفاعل مع شكواهم، فضلاً عن أنها تعمل على مدى الـ24 ساعة لمواكبة شكاوى المواطنين فى ظل جائحة كورونا، مشدداً على أن وزارة الصحة والسكان من أهم الوزارات أكثر الوزارات تفاعل واستجابة للشكاوى كونها ترتبط بحياة المواطنين، فى ظل الجائحة، لافتا إلى أنها سريعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف "الرفاعى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن المواطن فى أحيان كثيرة لم يكن يعلم أين يقدم شكواه وأين يتابعها، وهو ما دفع الدولة لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة وأن تكون إلكترونياً وعبر الخط الساخن وتعمل على مدى الساعة، من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد "الرفاعى"، أنه وفق تعليمات رئيس الحكومة نعمل على تلقى الشكاوى من المواطنين، فضلاً عن رصد أهم الشكاوى المتداولة فى وسائل الإعلام المختلفة والتفاعل معها، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تقتضى منا أن نكون على تواصل مع المواطن على مدى الـ24 ساعة، وتابع:"المنظومة الصحية على رأس أوليات الدولة المصرية والحكومة، نظراً لجائحة كورونا".