شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نستهدف وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ40 بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة إصلاح التعليم الفنى" نحو تعليم فنى جديد فى مصر"، تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بحلول ،2022، 2023، إلى 40 مدرسة و100 بحلول 2030.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق مبادرة إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر عام 2018 ، كنموذج جديد للتعليم الفنى المطور، موضحا أن النموذج يرتكز على الشراكة بين الحكومة متمثلة فى الوزارة والقطاع الخاص واحد مؤسسات ضمان الجودة، وتهدف هذه المدارس للاعتماد الدولى للمدرسة وبرامجها الدراسية.



وأضافت، أنه تم إنشاء 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر 2018، ثم تم إضافة 8 مدارس فى سبتمبر 2019، كما تم إضافة 5 مدارس فى سبتمبر 2020، ليصبح الإجمالي 16 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وهناك خطة لزيادة عدد المدارس للتكنولوجيا التطبيقية بشكل مستمر.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب يحصل على شهادة دبلوم فنى معتمدة دوليا، كما يحصل أيضا على مكافأة مالية مناسبة ورعاية اجتماعية مميزة أثناء فترة الدراسة بالإضافة إلى إمكانية العمل بأجر كمتدرب أثناء العطلة الصيفية، كما يحصل الطلاب المتميزين بعد التخرج على فرصة عمل لائقة لدى الشريك الصناعى.

