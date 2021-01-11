شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم اجتماع: اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم فى وحشية الجريمة الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع، أن المجتمع خلال الفترة الأخيرة تعرض لارتباك اجتماعي وغاب عنه التوازن الاجتماعي، موضحة أن اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة ولاسيما الجريمة الأسرية.

وأضافت الدكتورة هدى زكريا، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الطبقة الوسطى أصبحت تعاني وغابت جغرافيا، قائلة: "ارتباك الطبقة الوسطى وغياب الفن أصبح مؤثر، واللى بيسمع موسيقى مش ممكن يبقى مجرم والطبقة الوسطى بقت مضروبة".

وتابعت: "دُفع المجتمع إلى التطرف والعنف بسبب تحريم الفن الرفيع، وفى دراسات أثبتت أن المجتمع صار متطرفا، ما عدا نسبة محدودة وطول الوقت يبحث عن الحلال والحرام"، فضلا عن أن فيس بوك أصاب المواطنين بالفزع الاجتماعي.