شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 39 رحلة على متنهم قرابة 4 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، 39 رحلة دوليةً من عدة وجهات على متنهم قرابة 4 آلاف راكب، وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار استقبل رحلات دولية قادمة عدة جهات من بينها لندن وميونخ وفرانكفورت وبرلين وروما ميلان جنيف كوبنهاجن أمستردام إسطنبول لاجوس الدمام دبى باريس الدار البيضاء أبوجا أبوظبى الرياض تونس وغيرها من الوجهات الدولية المختلفة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.