شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنعى وفاة عميد كلية الطب الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، في وفاة الدكتور إسحاق عبد العال، عميد الكلية الأسبق، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.