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تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مخالفة للإجراءات الاحترازية في الحمام

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة المشكلة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس في مدينة الحمام، برئاسة رمضان الباجوري، نائب رئيس المدينة، الأحد، بالمرور على المخابز، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وحررت اللجنة 5 محاضر تموينية للمخابز المخالفة، مع التنبيه عليهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع التباعد الاجتماعى بين المترددين على المخابز والتشديد على ارتداء الكمامة، وعدم مخالفة الشروط اللازمة لإنتاج الخبز من حيث الوزن والجودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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