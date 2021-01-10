شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مخالفة للإجراءات الاحترازية في الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة المشكلة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا في مدينة الحمام، برئاسة رمضان الباجوري، نائب رئيس المدينة، الأحد، بالمرور على المخابز، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وحررت اللجنة 5 محاضر تموينية للمخابز المخالفة، مع التنبيه عليهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع التباعد الاجتماعى بين المترددين على المخابز والتشديد على ارتداء الكمامة، وعدم مخالفة الشروط اللازمة لإنتاج الخبز من حيث الوزن والجودة.